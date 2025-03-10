Два рейса задержаны в казанском аэропорту из-за временных ограничений

В казанском аэропорту из-за временных ограничений произошла задержка двух рейсов. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Nordwind.

Задержка коснулась рейсов Казань — Санкт-Петербург и Красноярск — Казань. Самолет из Красноярска, который должен был приземлиться в 8:00, сел только в 10:15. Рейс из Казани в Санкт-Петербург также был задержан на два часа, но уже успешно приземлился в пункте назначения.

Отмечается, что большинство рейсов работали без задержек. Также стало известно, что рейс авиакомпании «Россия», вылетающий из Казани в Санкт-Петербург, был совмещен с другим рейсом.