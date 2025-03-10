Два рейса задержаны в казанском аэропорту из-за временных ограничений

news_top_970_100
Город
10 марта 2025  16:30

В казанском аэропорту из-за временных ограничений произошла задержка двух рейсов. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Nordwind.  

Задержка коснулась рейсов Казань — Санкт-Петербург и Красноярск — Казань. Самолет из Красноярска, который должен был приземлиться в 8:00, сел только в 10:15. Рейс из Казани в Санкт-Петербург также был задержан на два часа, но уже успешно приземлился в пункте назначения.  

Отмечается, что большинство рейсов работали без задержек. Также стало известно, что рейс авиакомпании «Россия», вылетающий из Казани в Санкт-Петербург, был совмещен с другим рейсом.  

news_right_column_240_400
Новости
В Казани началось тестирование онлайн-заседаний в мировых судах
В Нижнекамске появятся гериатрический центр, филиал онкодиспансера и реабилитационный центр
Два рейса задержаны в казанском аэропорту из-за временных ограничений
В Казани выписывают первых пострадавших в массовом ДТП
Сегодня закрывается ледовая переправа «Аракчино-Верхний Услон»
Цены на картофель в Татарстане выросли более чем на 5% за неделю
Ак Барс Банк запустил вклад «Теплая весна» со ставкой до 20,5% годовых
Просроченная задолженность в Татарстане выросла в два раза за год