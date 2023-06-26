Два жителя Зеленодольска лишились своих автомобилей из-за неоплаты долгов.Транспортные средства были арестованы. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.

На одного из граждан возбуждено два исполнительных производства на общую сумму более 830 тыс. рублей за ущерб, причиненный в ДТП и штрафы ГИБДД. Его LADA Largus была отправлена на спецстоянку. У него есть 10 дней на погашение долга, иначе автомобиль будет реализован на торгах для погашения долга.

У гражданина С. был неоплачен штраф в размере 30 тыс. рублей за вождение в нетрезвом состоянии. Он погасил долг через приложение банка, чтобы избежать ареста своей LADA Priorа. Однако он не сможет сесть за руль до тех пор, пока пристав не снимет арест после поступления средств на депозит отделения приставов.