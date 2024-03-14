Двадцати трёх сантиметровую опухоль удалили девушке в Татарстане

В Перинатальном центре Альметьевска меньше чем за час была проведена сложная опухоль по гинекологической линии.

29-летняя девушка узнала об опухоли еще до первой беременности. Тогда образование было маленьким, и, по словам специалистов, не требовало удаления, сообщили в РКБ.

Киста заметно выросла, поэтому пациентка начала готовиться к удалению. Однако при подготовке к операции узнала, что снова находится в положении. Тогда специалисты УЗИ говорили, что киста достигла 5 см.

Татарстанские доктора уже на операционном столе обнаружили, что опухоль гораздо больше — 23х12 см. Кисту удачно вырезали.