Две аудитории в КФУ получили имена известных астрономов

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Город
18 июня 2024  08:54
Автор:
Эндже Гарафиева

В здании городской астрономической обсерватории КФУ, где сейчас расположена кафедра астрономии и космической геодезии Института физики, две аудитории получили имена выдающихся исследователей: Ивана Симонова и Шауката Хабибуллина.

На дверях аудиторий будут установлены таблички с именами ученых. А также информация о них, экспонаты, соответствующие их эпохе.

Аудитория №101 (1А) была названа в честь Ивана Симонова (1794–1855), одного из первооткрывателей Антарктиды. Аудитория №110 (2А) получила имя астронома, математика и педагога Шауката Хабибуллина (1915–1996). Хабибуллин разработал метод определения местоположения на Луне.

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