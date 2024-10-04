Две тысячи «санитаров» отправлены на очистку озера в Залесном

Жители поселка Залесный и представители ТОС «Олимпиец» провели очередную экологическую акцию по оздоровлению озера Светлое. В водоем выпустили две тысячи карпов, которые помогут в борьбе с загрязнением.

Карп известен своей способностью очищать водоемы, питаясь донным илом. Это позволяет не только избавиться от неприятного запаха, но и сделать воду более прозрачной.

Зарыбление озера Светлое – добрая традиция, которая поддерживается в поселке уже несколько лет. По словам руководителя ТОС «Олимпиец» Роберта Латыпова, положительный эффект от этой инициативы очевиден, с каждым годом озеро становится чище.

Этой осенью озеро практически не зарастало тиной, что подтверждает эффективность выбранного метода.

Рыбу для зарыбления предоставило АО «Кайбицкий рыбхоз». Зимой специалисты проведут аэрацию – создадут во льду лунки для насыщения воды кислородом, чтобы карпы не погибли.