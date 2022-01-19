Движение через переправу Покровское – Красный Ключ временно приостановлено

На утро 19 января движение и работа ледовой переправы через Каму по маршруту «село Покровское Елабужского района – поселок Красный Ключ Нижнекамского района» временно приостановлены. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Причиной временной приостановкой работы являются неблагоприятные погодные условия.

Ранее Госавтоинспекция сообщала об ухудшении погодных условий ночью и днем 19 января. По прогнозам ожидается снег, метель, а также усиление ветра до 20 м/с. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.