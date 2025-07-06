Движение в Казани изменится из-за Дня авиации

2 августа в Казани ограничат движение транспорта на улицах Сибгата Хакима и Бондаренко в связи с проведением ежегодного авиационного фестиваля **«Я выбираю небо!», посвященного Дню авиации.

Какие участки затронут:

- Улица Сибгата Хакима (от Декабристов до Абсалямова) — движение перекроют в обе стороны.

- Улица Бондаренко (от дома №3 на Сибгата Хакима до примыкания к этой же улице) — также будет закрыта для машин.

Ограничения будут действовать с 14:00 до 22:00. Кроме того, в этот день закроют смотровую площадку у центра семьи «Казан».

Проект постановления о временных изменениях движения сейчас проходит согласование. Водителям советуют заранее планировать маршрут и объезжать указанные участки.

