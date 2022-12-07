 Двое человек пострадали при пожаре в поселке Юдино в Казани
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Двое человек пострадали при пожаре в поселке Юдино в Казани

У одного из пострадавших ожоги кистей рук 20%.

Город
7 декабря 2022  12:07
Автор:
Ольга Ильина

В одной из квартир улицы Привокзальной в Казани произошел пожар. Самостоятельно смогли эвакуироваться пять человек. На место прибыли пожарные, которые установили, что на втором этаже дома горели б/у вещи на площади 12 «квадратов».

Из горящей квартиры с помощью маски спасаемого пожарные по лестничному маршу спасли и передали медикам мужчину 1963 года рождения. Его госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения».

Второго пострадавшего, мужчину 1981 года рождения, госпитализировали с ожогами кистей рук 20%.

Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при приготовлении пищи на кухне, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

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