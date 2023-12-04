Двое детей-пассажиров пострадали за выходные на казанских дорогах

2 декабря в 12.20 73-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада Калина» напротив дома № 37 по ул. Бирюзовая на кольцевом движении не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем «Шевроле Нива». В результате ДТП пострадала 7-летняя пассажирка автомобиля «Шевроле Нива».

На следующий день в 19.36 63-летний водитель автомобиля «Хендэ IX35» напротив дома № 56 по ул. Чуйкова не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в «Киа Соул». Травмы получил 8-летний пассажир автомобиля «Киа», сообщает Госавтоинспекция Казани.