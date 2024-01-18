Двое казанцев предстанут перед судом за мошенничество на 9 млн рублей

Первый зампрокурора РТ Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с июля 2021-го по апрель 2022 года мужчины от имени потребительского кооператива «Аметист» привлекали денежные средства татарстанцев под предлогом инвестиций в покупку ювелирных изделий. При этом они выдавали клиентам сертификаты и обещали высокую доходность. Часть привлеченных средств злоумышленники направили на выплату процентов нескольким клиентам, а остальное похитили и распорядились по своему усмотрению.

Потерпевшими по делу признаны 24 человека, которым причинен ущерб на общую сумму около 9 млн рублей. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает Прокуратура Татарстана.