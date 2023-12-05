Двое жителей Арского района признаны виновными в вымогательстве

Следствием и судом установлено, что в конце прошло года один из подсудимых узнал, что его 21-летний знакомый, которому он должен 20 тысяч рублей, плохо отзывался о нем. 25 декабря нетрезвые обвиняемые приехали домой к парню и потребовали с него 100 тыс. рублей под видом возмещения ущерба репутации. Получив отказ, угрожая ножом, злоумышленники пообещали его искалечить, если он не передаст деньги. Затем парня стали избивать, пока он не согласился на требование подсудимых. Позже он обо всем сообщил в полицию.

Приговором суда каждому из мужчин назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, сообщает СУ СКР по РТ.