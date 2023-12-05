news_header_top_970_100

Двое жителей Арского района признаны виновными в вымогательстве

news_top_970_100
Республика
5 декабря 2023  08:38
Автор:
Виктория Осинина

Следствием и судом установлено, что в конце прошло года один из подсудимых узнал, что его 21-летний знакомый, которому он должен 20 тысяч рублей, плохо отзывался о нем. 25 декабря нетрезвые обвиняемые приехали домой к парню и потребовали с него 100 тыс. рублей под видом возмещения ущерба репутации. Получив отказ, угрожая ножом, злоумышленники пообещали его искалечить, если он не передаст деньги. Затем парня стали избивать, пока он не согласился на требование подсудимых. Позже он обо всем сообщил в полицию.

Приговором суда каждому из мужчин назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, сообщает СУ СКР по РТ.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани во время пожара на Спартаковской погиб мужчина
Татарстанским школьникам и студентам расскажут об их будущей пенсии
Преступность переходит в онлайн
Президент Российского книжного союза: Казань можно назвать культурной и книжной столицей
Казань преобразится к саммиту стран БРИКС
Казань преобразится к саммиту стран БРИКС
Двое жителей Арского района признаны виновными в вымогательстве
Двое детей-пассажиров пострадали за выходные на казанских дорогах
В Казани детская шалость привела к пожару