Дворцу культуры железнодорожников - 65 лет!

На этой неделе Дворец культуры железнодорожников отметил юбилейную дату. Здание обновленного культурного центра было официально открыто 65 лет назад - 29 января 1959 года. Сегодня это место притяжения для жителей казанского поселка Юдино. Сюда приходят не только на занятия в творческие кружки и студии, но и на концерты, выставки, лекции и киносеансы.

Корреспонденты «КВ» побывали здесь на небольшой экскурсии, которую провела руководитель нескольких клубных формирований Вероника Зайцева. Сам ДК - огромный. Величественное здание с колоннами в 2019 году закрывалось на ремонт, который длился чуть больше года. Сейчас тут современно, красиво, комфортно. Везде прослеживается железнодорожная тематика. В оформлении стен - фотографии и картины с изображением поездов. Кафе по дизайну напоминает зал ожидания.

На первом этаже расположился Музей боевой славы поселка Юдино. Он тоже обновился в 2020 году и стал интерактивным. Здесь регулярно проводятся экскурсии, на которых посетители узнают про историю железной дороги и ее роль в годы Великой Отечественной войны, про поселок и его жителей.

В коворкинге с уютными диванчиками по вечерам собирается молодежь. Здесь бесплатный интернет, можно встречаться с друзьями, общаться, и неважно, посещаешь ты кружки во дворце или нет. Кто-то приходит почитать книги - рядом с диванчиками расположился стенд с литературой. Причем можно взять понравившуюся книгу себе, а взамен принести другую. Книгообмен происходит ежедневно - так что молодежь у нас читающая, отметила Вероника Сергеевна.

А началось все в 1926 году с открытия обычного клуба. На площади около 900 кв. м располагался зрительный зал на 338 мест, а также несколько комнат для кружков. Клуб стал центром притяжения для жителей поселка, который рос и развивался. Со временем встал вопрос о строительстве большого и современного здания. И активисты поселка Юдино вышли с ходатайством к депутатам Верховного Совета РСФСР. В итоге с помощью юдинского РК КПСС и через министерство путей сообщения удалось добиться выделения средств на строительство.

И в 1959 году новое здание было сдано строителями СУ-3 в эксплуатацию. Клуб приобрел новый статус - Дом культуры. Построен он был на той же самой улице, что и старый, - на Большой Советской (ныне - улица Ильича), только в противоположном ее конце, зато в самом центре поселка. Это было двухэтажное кирпичное строение с высокими колоннами. В феврале 1996 года Дому культуры был присвоен статус Дворца культуры. Однако спустя два десятка лет стало очевидно, что и здание, и все, что в нем находится, требует обновления.

В 2018 году Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к главе РЖД Олегу Белозерову с просьбой передать ДК в собственность городу. Компания пошла навстречу, и спустя год здание стало муниципальным центром культуры Казани. Тогда же оно получило статус выявленного объекта культурного наследия и вошло в программу обновления объектов культурного назначения Казани. Реконструкция стартовала в июне 2019 года, и в августе 2020-го обновленный Дворец культуры открыл свои двери. Общая площадь его до ремонта была 3579 кв. м, после - 3975,7 кв. м. До ремонта здесь располагалось 23 кабинета, после - 31 кабинет.

- Сегодня в нашем ДК функционирует более 60 клубных формирований, из них 38 - бюджетные, - рассказала «КВ» директор Дворца культуры железнодорожников Евгения Сабируллова. - Творческие студии и кружки посещают не только дети и подростки от трех до 17 лет, но и взрослые люди, в том числе пожилого возраста. У нас активно реализуются различные направления проекта «Жизнелюб» - кто-то находит себя, к примеру, в вокале, танцах, вышивании, мыловарении. Есть у нас и такие занятия, как шахматы, робототехника, гитара, восточные танцы, беговой клуб, уличные танцы, гимнастика, театральные и танцевальные студии. С 2020 года у нас функционирует инклюзивная театральная лаборатория «Луч», где занимаются люди от 6 лет с ограниченными возможностями здоровья. Каждый может найти себе занятие по душе. В кружки и студии нашего дворца ходит более двух тысяч человек. А наши мероприятия только в прошлом году посетило около 19 тысяч зрителей. Здесь часто проводятся праздники, концерты, выступают артисты, проходят лекции на разные темы, творческие мастер-классы. Все это очень интересно людям. Жизнь у нас кипит!