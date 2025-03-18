Дворец детского творчества имени Абдуллы Алиша готовится к реконструкции

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Город
18 марта 2025  16:30
Автор:
Владислав Косолапкин

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин посетил здание Дворца детского творчества имени Абдуллы Алиша, где обсудил проект его реконструкции. Градоначальник подчеркнул важность сохранения исторического наследия и выразил благодарность Раису республики Рустаму Минниханову за поддержку реконструкции, которая начнется в этом году.

Центр детского творчества имени Абдуллы Алиша, ранее известный как Дворец пионеров и школьников, был построен в 1956-1961 годах в стиле сталинского ампира по проекту архитекторов Павла Саначина и Георгия Солдатова с участием пионеров и комсомольцев. В 1965 году учреждение получило имя татарского поэта. Каждый год здесь занимались около 2000 детей. Однако в прошлом году здание закрыли из-за плохого состояния.

Планируется его полная реставрация: замена инженерных систем и кровли, укрепление конструкций, ремонт фасада и внутренних помещений, а также благоустройство территории с установкой малых архитектурных форм и сцены для выступлений.

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Дворец детского творчества имени Абдуллы Алиша готовится к реконструкции
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