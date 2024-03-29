Двух девочек-пешеходов сбили на улице Фучика в Казани

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Город
29 марта 2024  13:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Автомобилист с 29-летним стажем вождения на улице Фучика нарушил правила дорожного движения и сбил двух пешеходов, которые шли на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу, рассказали в городской Госавтоинспекции. Девочкам оказали помощь и отпустили домой.

В свое оправдание водитель заявил, что ехал на «зеленый», а сами девочки вели себя неадекватно и, возможно, находились под действием психотропных веществ. Однако, по словам врачей, каких-либо подозрений в состоянии потерпевших не возникло, признаков употребления запрещенных веществ не установлено.

Водитель за последние два года 24 раза привлекался к отвественности за превышение скоростного режима.

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