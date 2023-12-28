Единороссы Татарстана всецело поддерживают кандидатуру Владимира Путина

По словам руководителя РО партии Марата Самигуллина, Владимира Путина поддерживают более 80% татарстанцев.

«Объективный опрос общественного мнения на сегодняшний день показывает, что уровень доверия населения в России к кандидатуре Владимира Путина по разным оценкам составляет от 78 до 80%. А в Татарстане этот показатель выше 80%», - подчеркнул он.

«Идет объединение людей, воодушевление и понимание того, что никакого другого кандидата, хотя кандидатов у нас много, но президента реального и рядом не стояло. Несмотря на все сложности, есть осознание того, что никакого другого варианта быть не может и не должно», - отметила заместитель секретаря РО ВПП «Единая Россия» Римма Ратникова.