Единороссы Татарстана всецело поддерживают кандидатуру Владимира Путина

Представители ВПП «Единая Россия» в Татарстане уверены, что татарстанцы поддержат кандидатуру действующего Президента Владимира Путина на грядущих выборах. Такую точку зрения они озвучили в ходе итогового заседания татарстанского регионального отделения партии.

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Республика
28 декабря 2023  19:56
Автор:
Владислав Косолапкин

По словам руководителя РО партии Марата Самигуллина, Владимира Путина поддерживают более 80% татарстанцев.

«Объективный опрос общественного мнения на сегодняшний день показывает, что уровень доверия населения в России к кандидатуре Владимира Путина по разным оценкам составляет от 78 до 80%. А в Татарстане этот показатель выше 80%», - подчеркнул он.

«Идет объединение людей, воодушевление и понимание того, что никакого другого кандидата, хотя кандидатов у нас много, но президента реального и рядом не стояло. Несмотря на все сложности, есть осознание того, что никакого другого варианта быть не может и не должно», - отметила заместитель секретаря РО ВПП «Единая Россия» Римма Ратникова.

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