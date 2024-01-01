Единовременные выплаты контрактникам из Татарстана не прекратятся в 2024 году

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о продлении единовременной выплаты в 305 тысяч рублей для заключивших контракт на военную службу.

Эта выплата от республики гарантирована тем, кто заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ после 31 декабря 2023 года:

— призванным на военную службу по частичной мобилизации в ВС России с территории Татарстана;

— проходящим военную службу по призыву в воинских частях Минобороны РФ, дислоцированных в РТ;

— проходящим военную службу по призыву в воинских частях Минобороны либо призванные на службу по частичной мобилизации в ВС РФ, принявшие решение о заключении указанного контракта по результатам работы, проведенной Военным комиссариатом РТ или пунктом отбора на военную службу по контракту (1 разряда) Казани.

Предыдущий указ Раиса РТ по данной выплате касался тех, кто заключил контракт после 31 августа 2023 года и действовал до 31 декабря включительно.