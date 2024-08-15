Единственному природному почвенному заказнику страны «Чулпан» в РТ присвоено имя

Государственный природный заказник «Чулпан», расположенный в Высокогорском районе Татарстана, теперь будет носить имя заслуженного агронома ТАССР, первого руководителя заказника Анатолия Павловича Пухачева. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики.

«Чулпан» — это единственный в России природный почвенный заказник.

« Площадь заказника составляет 6054,4 гектара на землях сельскохозяйственного назначения и иных категорий без изъятия у собственников и арендаторов земельных участков. Почвенный покров представлен слабо смытыми серыми лесными почвами. Большая площадь территории занята сельхозугодиями, перемежающими лесополосами, овражно-балочными системами и лесными колками. Древесный состав лесополос представлен березой, лиственницей, сосной, елью. Лесные колки состоят из широко- и мелколиственных древесных видов растений (дуб, липа, осина, ильм, береза)», — сообщает госкомитет РТ по биологическим ресурсам.

Анатолий Пухачев возглавлял администрацию заказника с 1999 по 2007 годы. За это время под его руководством на территории «Чулпана» была создана и внедрена уникальная адаптивно-ландшафтная система земледелия. Эта работа была удостоена Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники.

Анатолий Пухачев – автор 120 научных публикаций, подготовил 6 кандидатов наук, получил 10 патентов Российской Федерации.