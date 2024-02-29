Единую систему утилизации медицинских отходов первым в России может создать Татарстан

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Республика
29 февраля 2024  09:29
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани прошло очередное заседание «Татнефтехиминвест-холдинг», участие в котором принял Раис РТ Рустам Минниханов. Участники встречи обсудили потенциальные к реализации проекты для Татарстана. 

Там озвучили, что ежегодно организации здравоохранения тратят на утилизацию отходов до 1 млрд рублей. Гендиректор московской компании «ЭФИР» Иван Ожгихин предложил упростить систему и создать инфраструктуру для обращения с отходами классов Б и В, тем самым значительно сэкономив. 

Ожгихин сказал, что Татарстан может стать первым российским регионом, где будет создана комплексная система учета, транспортировки и утилизации опасных медицинских отходов. 

«Таких отходов много. Очень нужный проект для Татарстана. Надо быстрее запускать его», – поддержал Рустам Минниханов. 

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