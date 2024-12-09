Эффективные советы по борьбе с бессонницей от эксперта Татарстана

Трудности со сном становятся все более распространенным явлением, затрагивающим миллионы людей по всему миру. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, около 30% взрослого населения сталкиваются с проблемами засыпания. В условиях современности, когда стресс и информационная перегрузка стали неотъемлемой частью жизни, важно научиться эффективно справляться с этой проблемой. Сомнолог Кадрия Валеева поделилась с редакцией ГТРК «Татарстан» рекомендациями по самостоятельному преодолению бессонницы.

Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время. Взрослым рекомендуется спать от 7 до 9 часов каждую ночь. Обратите внимание на комфорт матраса, подушки и постельного белья. В помещении должно быть тихо, темно и уютно. Избегайте просмотра телевидения и использования гаджетов перед сном. Ограничьте потребление кофеина, чая и алкоголя за 4–6 часов до ночного отдыха. Последний прием пищи желательно проводить за 2–3 часа до сна, а объем жидкости следует контролировать.

Уделяйте больше времени прогулкам на свежем воздухе в течение дня, чтобы помочь вашему организму настроить биологические ритмы. Если вам необходим дневной сон, старайтесь ограничиваться 20–30 минутами и избегайте сна после 15:00.