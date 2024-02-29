ЕГЭ в России будут дорабатывать - выпускники смогут пересдавать экзамен

Выбирать, что именно пересдать, будет сам выпускник, заявил Владимир Путин на послании Федеральному Собранию.

Пересдача будет расчитана таким образом, чтобы попасть в период окончания приемной кампании в университеты, чтобы успеть подать документы уже с учетом нового результата. Кроме этого, доработки требует несоответствие вопросов на экзаменах и школьной программы. Это вынуждает родителей нанимать репетиторов, что «далеко не всем это по карману».

«Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться», — признался Путин.

Поручение дано правительству с педагогическим и родительским сообществом.