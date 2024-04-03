Экипаж ДПС вместе со скорой помощью провели рейд на дорогах Казани

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Город
3 апреля 2024  12:43
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице Татарстана городская Госавтоинспекция провела очередное профилактическое рейдовое мероприятие. 

Инспекторы ДПС с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом проехали по основным магистралям и улицам Казани в сопровождении скорой помощи.

Это делается для того, чтобы приучить водителей транспортных средств уступать дорогу спецслужбам.

Экипаж отметил, что основаня часть оперативно реагирует и уступает дорогу, но были водители, которые игнорировали служебный кортеж. С ними проводили беседы, объясняя, что даже несколько минут задержки в пути могут стать решающими для спасения жизни человека, который попал в беду.

«Во время мероприятия трое водителей-правонарушителей привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ, санкция которой предусматривает наложение административного штрафа в размере до 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до 1 года», – подчеркнули в ведомстве.

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