Экоактивисты расчистили реку Прость в Татарстане

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Республика
7 июня 2024  16:22
Автор:
Эндже Гарафиева

В Чистопольском районе прошла масштабная акция по уборке берегов реки Прость, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

К мероприятию присоединились дети-активисты и студенты, объединившись под девизом «Чистая Прость».

В рамках акции волонтеры собрали несколько мешков мусора, убрали заросшую территорию, очистив берег от сухих ветвей и других отходов. Благодаря их усилиям река Прость стала более привлекательной и чистой.

«Мы хотим, чтобы река Прость оставалась чистой и красивой, чтобы люди бережно относились к природе», – отметил специалист заказника. 

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