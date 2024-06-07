Экоактивисты расчистили реку Прость в Татарстане

В Чистопольском районе прошла масштабная акция по уборке берегов реки Прость, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

К мероприятию присоединились дети-активисты и студенты, объединившись под девизом «Чистая Прость».

В рамках акции волонтеры собрали несколько мешков мусора, убрали заросшую территорию, очистив берег от сухих ветвей и других отходов. Благодаря их усилиям река Прость стала более привлекательной и чистой.

«Мы хотим, чтобы река Прость оставалась чистой и красивой, чтобы люди бережно относились к природе», – отметил специалист заказника.