Экологи через суд накажут властей Советского района из-за свалки в Киндерях

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Город
25 сентября 2024  15:28
Автор:
Эндже Гарафиева

Министерство экологии Татарстана готовит судебный иск против администрации Советского района Казани из-за бездействия в отношении ликвидации несанкционированной свалки в поселке Киндери.

 Фото: © Минэкологии РТ

Как сообщили в ведомстве, ранее в адрес администрации района уже направлялось предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства. Однако, реакции со стороны местных властей не последовало, свалка по-прежнему не ликвидирована.

В связи с этим, инспекторы Минэкологии провели повторное обследование территории свалки в 2-м Верхнем переулке, чтобы зафиксировать ее площадь и объем скопившихся отходов. На основании полученных данных будет рассчитан ущерб, причиненный окружающей среде.

В настоящее время юристы министерства готовят исковое заявление в суд с требованием обязать администрацию Советского района ликвидировать свалку.

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