Экологи пытаются выяснить источник неприятного запаха в Дербышках

Жители казанского поселка Дербышки продолжают жаловаться на неприятный запах в воздухе. В связи с этим экологи усилили мониторинг состояния атмосферы в Советском районе.

Как сообщили в Министерстве экологии Татарстана, по обращениям граждан уже проведено четыре выезда передвижной эколаборатории. Специалисты проводили отборы проб воздуха, в том числе и в ночное время, однако превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ пока не выявлено.

Несмотря на это, в связи с новой волной жалоб мониторинг будет продолжен. Экологи не исключают, что источником запаха могут быть предприятия, расположенные вблизи жилой зоны.

В настоящее время ведется проверка всех предприятий, находящихся в границах указанной территории, в том числе и объектов, подлежащих контролю Росприроднадзора.