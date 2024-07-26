Экологи РТ провели более 2,5 млн замеров за полгода

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Город
26 июля 2024  14:12
Автор:
Эндже Гарафиева

Экологи продолжают следить за качеством воздуха в республике, используя сеть из 17 автоматических станций контроля. С начала 2024 года ими было проведено свыше 2, 5 миллионов измерений концентрации вредных веществ. Об этом сообщили в Минэкологии РТ.

В период с 19 по 26 июля зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по сероводороду в двух муниципалитетах Татарстана:

Зеленодольский район, село Осиново: Так, станция в Казани на проспекте Ильхама Шакирова зафиксировала 5 превышений ПДК по сероводороду, а станция в селе Осиново — 20 случаев.

На остальных станциях, расположенных в Казани, превышений концентрации загрязняющих веществ не обнаружено. 

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