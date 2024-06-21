Экологи Татарстана расследуют слив отходов в реку Варклед

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Республика
21 июня 2024  15:31
Автор:
Эндже Гарафиева

Жители Кучуковского сельского поселения Агрызского района Татарстана бьют тревогу. По их словам, животноводческий комплекс «Навруз» сливает отходы в реку Варклед. Обращение с жалобой на действия предприятия поступило в Прикамское управление Росприроднадзора.

Фото: Минэкологии РТ

В ответ на обращение граждан экологи провели обследование территории и осуществили отбор проб воды. В данный момент проводится анализ полученных образцов.

В случае, если факт загрязнения реки будет подтвержден лабораторно и зафиксировано превышение допустимых норм вредных веществ, в отношении животноводческого комплекса «Навруз» будут приняты меры административного воздействия.

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