Экологи Татарстана выявили масштабное загрязнение озера Кабан

В ходе обследования озера Кабан в Казани были выявлены несанкционированные сбросы сточных вод в двух местах. Казанскому зооботсаду вынесено предостережение за установку трубы без разрешительной документации, а информация направлена в Росприроднадзор.

Помимо Кабана, пострадали и другие природные объекты. Так, экологи экологи зафиксировали масштабное загрязнение почвы канализационными стоками в поселке Осиново. Как сообщил на брифинге в Казани первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ – главный госинспектор РТ в области охраны окружающей среды Ильнур Губайдуллин, ненадлежащий контроль за состоянием канализационных сетей привел к разливу стоков на площади около 570 кв. метров. Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценивается в 3 млн рублей.

Кроме этого, обнаружено загрязнение реки Киндерка вблизи территории бывшего завода «Хитон». Собственник трубы, через которую происходят сбросы, не установлен. В настоящее время решается вопрос по ее демонтажу.