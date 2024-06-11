Экологи Татарстана выявили масштабное загрязнение озера Кабан

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Республика
11 июня 2024  16:24
Автор:
Эндже Гарафиева

В ходе обследования озера Кабан в Казани были выявлены несанкционированные сбросы сточных вод в двух местах. Казанскому зооботсаду вынесено предостережение за установку трубы без разрешительной документации, а информация направлена в Росприроднадзор.

Помимо Кабана, пострадали и другие природные объекты. Так, экологи экологи зафиксировали масштабное загрязнение почвы канализационными стоками в поселке Осиново. Как сообщил на брифинге в Казани первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ – главный госинспектор РТ в области охраны окружающей среды Ильнур Губайдуллин, ненадлежащий контроль за состоянием канализационных сетей привел к разливу стоков на площади около 570 кв. метров. Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценивается в 3 млн рублей.

Кроме этого, обнаружено загрязнение реки Киндерка вблизи территории бывшего завода «Хитон». Собственник трубы, через которую происходят сбросы, не установлен. В настоящее время решается вопрос по ее демонтажу.

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