Экомарафон «Трек года» стартует в Татарстане

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Республика
4 июня 2024  19:42
Автор:
Эндже Гарафиева

Завтра, 5 июня, стартует всероссийский экомарафон «Трек года», который объединит любителей активного отдыха и владельцев автомобилей на метане.

В Татарстане к марафону могут присоединиться водители газомоторных автомобилей, легкоатлеты и велосипедисты. Участникам предлагается пройти любой маршрут до 15 сентября и зарегистрировать свой трек в специальном приложении.

Победителей определят в шести номинациях, а также будет присужден специальный приз для велосипедистов и отдельные номинации для семейного участия. Принять участие в марафоне можно бесплатно.

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