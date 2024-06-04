Экомарафон «Трек года» стартует в Татарстане

Завтра, 5 июня, стартует всероссийский экомарафон «Трек года», который объединит любителей активного отдыха и владельцев автомобилей на метане.

В Татарстане к марафону могут присоединиться водители газомоторных автомобилей, легкоатлеты и велосипедисты. Участникам предлагается пройти любой маршрут до 15 сентября и зарегистрировать свой трек в специальном приложении.

Победителей определят в шести номинациях, а также будет присужден специальный приз для велосипедистов и отдельные номинации для семейного участия. Принять участие в марафоне можно бесплатно.