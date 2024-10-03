Экономист из КФУ объяснила, что ждет зарплаты и цены в Казани

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России может вырасти до 22 440 рублей. Означает ли это, что казанцам пора готовиться к существенному увеличению зарплат? С этим не согласна заведующая кафедрой экономики производства КФУ Ольга Демьянова.

«Рост в 2025 году соответствует тренду последних трех лет», – цитирует ее слова пресс-служба КФУ.

По мнению Демьяновой, рост МРОТ на 16,6% – это всего лишь отражение уровня инфляции. Для простых граждан это означает рост цен на продукты, товары первой необходимости, услуги ЖКХ и прочее.

Повышение МРОТ, безусловно, скажется на зарплатах, но в первую очередь – работников бюджетной сферы и тех, кто занят низкооплачиваемым трудом.

В то же время, как подчеркивает экономист, привязка МРОТ к медианной зарплате (среднему уровню по стране) не всегда учитывает ситуацию в отдельных отраслях. Так что рассчитывать на то, что зарплаты всех казанцев волшебным образом вырастут вслед за МРОТ, не приходится.

«Увеличение уровня МРОТ будет способствовать также увеличению больничных, отпускных и декретных выплат, а также страховых взносов. В масштабах страны это повышение зарплат затронет порядка 4 миллионов работников, цифра немалая», – заключила она.