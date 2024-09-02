Экостанция на набережной Казанки анонсировала бесплатные мероприятия в сентябре

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Город
2 сентября 2024  14:49
Автор:
Эндже Гарафиева

В сентябре экостанция на набережной Казанки станет площадкой для проведения бесплатных мероприятий, которые представят горожанам увлекательные возможности узнать больше об экологии и поучаствовать в интересных активностях. Об этом пишет мэрия города. 

В среду, 4 сентября, в 18:30 состоится показ фильма «Леспублика» (12+), снятого в Татарстане. Фильм позволит по-новому взглянуть на природу региона и проекты по сохранению лесов. После просмотра фильма состоится обсуждение с киноведом Адилей Хайбуллиной.

А в субботу, 7 сентября, в 15:00 руководитель научно-технического центра «Переработка стекла» Института автоматики и электронного приборостроения КНИТУ-КАИ Светлана Шавалеева проведет мастер-класс по росписи менажниц из стеклянных бутылок. Занятие завершится чаепитием с угощениями. (12+)

Затем 12 сентября в 18:30 организатор мобильного пункта приема вторсырья, активист сообщества «ЭкоЛогично» Фарида Газимова проведет практикум, где можно будет узнать, как подготовить вторсырье к сдаче, где сдать мусор на переработку за деньги и получить другую полезную информацию. (12+)

22 сентября в 15:00 состоится встреча книжного экоклуба, где участники обсудят произведение Майи Гепель «Мир после нас». Желающие прочесть книгу перед встречей могут взять бумажную версию в Национальной библиотеке РТ или получить электронную версию у организаторов. В этот же день с 13:30 до 15:00 пройдет обмен прочитанными книгами. (12+)

Также 29 сентября в 14:00 состоится мастер-класс по созданию обложки на паспорт из полиэтиленовых пакетов.
 

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