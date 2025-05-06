«Эковесна»: татарстанцы активно участвуют в экологических инициативах

В Татарстане продолжается республиканский конкурс «Эковесна», организованный в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». На сегодняшний день поступило уже более 950 заявок от жителей региона, проявивших себя в различных экологических акциях – от субботников до озеленения территорий.

Шестая неделя конкурса посвящена благоустройству родников. Участникам необходимо выполнить задание, разместить отчет в соцсетях и отправить его организаторам до 11 мая. Особый акцент в этом году сделан на мероприятиях, связанных с 80-летием Победы – уборка памятных мест дает дополнительные баллы.

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте Минэкологии Татарстана.