«Эковесна» в Татарстане: школьники учатся заботиться о природе

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Республика
18 апреля 2025  11:26
Автор:
Назиля Фахрутдинова

В Татарстане проходит конкурс для школьников «Эковесна». Просветительская акция стартовала 1 апреля и продлится два месяца, разделенные на 8 этапов. «Например, первая неделя называется «Помоги пернатым». Участники выкладывали посты в социальной сети ВКонтакте о наших птицах, делая скворечники и кормушки.

Вторая неделя называется «Мы за раздельный сбор», здесь речь идет об уборке территории и раздельном сборе мусора.

Следующая неделя — «Подари земле сад», и так далее», - рассказал в ходе пресс-конференции заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Егор Тарнавский. Участники конкурса получают баллы за опубликованные посты. Дополнительные очки получат те, кто привлек к участию в конкурсе членов своей семьи.

Победители «Эковесны» получат ценные призы.

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