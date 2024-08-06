Экс-депутата Ганибаева в РТ осудили за махинации с подгузниками для инвалидов

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Республика
6 августа 2024  11:10
Автор:
Эндже Гарафиева

Вахитовский суд Казани признал бывшего депутата Госсовета РТ и главу общества инвалидов Рифата Ганибаева виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

По версии следствия, осенью 2018 года, будучи главой фабрики «Картонажно-полиграфические изделия», Ганибаев заключил с Фондом социального страхования несколько госконтрактов на поставку подгузников и пеленок для инвалидов на общую сумму 88 млн рублей.

Он убедил около 300 инвалидов подписать акты приемки товаров, которые фактически им доставлены не были, обещая сделать это позже.

Подложные документы были предоставлены в ФСС, в результате чего Ганибаев получил деньги за невыполненные обязательства.

Ущерб ФСС составил 1,5 млн рублей. Суд также сохранил арест на имущество Ганибаева.

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Экс-депутата Ганибаева в РТ осудили за махинации с подгузниками для инвалидов
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