Экс-футболист «Рубина» Нияз Акбаров занял пост директора академии клуба

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Спорт
3 октября 2024  17:40
Автор:
Эндже Гарафиева

Известный в прошлом футболист, защищавший цвета «Рубина», «Нефтехимика» и «КАМАЗа», Нияз Акбаров назначен на пост директора академии ФК «Казань».

Акбаров – воспитанник татарстанского футбола. Свою профессиональную карьеру он начал в 1987 году в челнинской «Турбине». Позже выступал за такие клубы, как «Рубин», «Крылья Советов», «Нива», «КАМАЗ», «Нефтехимик», «Балаково».

Завершив карьеру игрока, Акбаров успешно проявил себя на административных должностях. Он работал директором центра подготовки футболистов в «КАМАЗе» и «Рубине», возглавлял департамент детско-юношеского футбола в ДЮСШ «Урал», а с 2021 года руководил академией ФК «Химки».

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