Экс-главе ФСС Татарстана смягчили наказание за взятку

Верховный суд Татарстана изменил приговор бывшему руководителю регионального Фонда социального страхования Павлу Лоханову, заменив неотбытый тюремный срок на принудительные работы сроком 2 года 10 месяцев и 18 дней. Суд постановил удерживать 20% его заработка в доход государства.

Лоханов был осуждён за получение взятки в размере 2,4 млн рублей от компании «РСС-мед», выигравшей госконтракт на 56 млн рублей для поставки оборудования инвалидам. При этом фирма нарушила условия договора, поставив неподходящую технику.

Чиновника задержали с поличным при получении части денег. Первоначально суд назначил ему наказание в виде лишения свободы, но Верховный суд РТ смягчил приговор.