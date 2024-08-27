Экс-главу сельского поселения в РТ осудят за хищение средств самообложения

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Республика
27 августа 2024  15:24
Автор:
Эндже Гарафиева

Следственный комитет по Республике Татарстан завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей главы сельского поселения Сармановского района, сообщила пресс-служба ведомства. Экс-руководительницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении средств самообложения.

По данным следствия, с января 2022 года по март 2024 года женщина незаконно присваивала часть средств, собранных местными жителями для пополнения бюджета поселения. В 2023 году она заключила фиктивный договор на приобретение мусорного контейнера, теннисного стола и рекламного щита.

Фактически, деньги были переведены индивидуальному предпринимателю, который обналичил их и передал главе поселения. Из этих средств она приобрела теннисный стол по заниженной цене и установила его в доме культуры, а оставшуюся сумму присвоила. Общая сумма ущерба превышает 125 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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