Экс-игрок «Ак Барса» Александр Радулов поделился, чем отличается игра ярославцев и казанцев

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов в интервью «Матч ТВ» сравнил стили игры своей новой команды и казанского «Ак Барса», за который он выступал в прошлом сезоне.

Фото: © пресс-служба ХК «Ак Барс»

38-летний форвард перешел в «Локомотив» в межсезонье, подписав однолетний контракт.

«Мы играем чуть агрессивнее без шайбы», – отметил Радулов. По его словам, это бросается в глаза и чувствуется. Форвард рассказал, что от игроков этого требуют и на тренировках, и на собраниях.

Радулов предположил, что игровая модель «Локомотива» ближе к той, которая была в ЦСКА, когда он там выступал. Конечно же, по его словам, какие-то нюансы поменялись, но, в целом, больше сходства с тем временем.