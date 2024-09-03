Экс-игрок «Ак Барса» Александр Радулов поделился, чем отличается игра ярославцев и казанцев

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Спорт
3 сентября 2024  18:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов в интервью «Матч ТВ» сравнил стили игры своей новой команды и казанского «Ак Барса», за который он выступал в прошлом сезоне.

 Фото: © пресс-служба ХК «Ак Барс» 

38-летний форвард перешел в «Локомотив» в межсезонье, подписав однолетний контракт.

«Мы играем чуть агрессивнее без шайбы», – отметил Радулов. По его словам, это бросается в глаза и чувствуется. Форвард рассказал, что от игроков этого требуют и на тренировках, и на собраниях.

Радулов предположил, что игровая модель «Локомотива» ближе к той, которая была в ЦСКА, когда он там выступал. Конечно же, по его словам, какие-то нюансы поменялись, но, в целом, больше сходства с тем временем.

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Экс-игрок «Ак Барса» Александр Радулов поделился, чем отличается игра ярославцев и казанцев
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