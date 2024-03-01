Экс-игрок «Рубина» признался, что не пожалел из-за ухода к москвичам

Полузащитник Солтмурад Бакаев 12 лет играл за команду «Спартака», пройдя все спортивные этапы. Он был воспитанником академии. Однако в 2020 году заявил об уходе в казанский «Рубин» по личному приглашению Слуцкого.

«Слуцкий видел меня на фланге. Было важно, что на меня рассчитывают на конкретной позиции», – признался футболист.

Он думал, что в Казани будет играть больше и станет ближе к своей цели. Бакаев хотел выйти из зоны комфорта – это для него была «детская мечта».

Сейчас Бакаев находится в аренде у московской «Родины» до конца текущего сезона. Пока отличиться не удалось.

В интервью для Sport24 спортсмен сказал, что о переходе не пожалел. Объяснил он это тем, что для него было важнее играть и он «получил такую возможность».