Экс-игрок «Рубина» Рыбус может завершить карьеру, если не найдет клуб осенью

35-летний поляк Мацей Рыбус может завершить профессиональную карьеру. Об этом заявил агент футболиста Роман Орещук, пишет «Чемпионат».

Мацей Рыбус покинул казанский клуб «Рубин» летом 2023 года и сейчас свободен.

По словам агента, пока Мацей не рассматривает вариант с завершением карьеры, но, если до осени не поступит предложений от клубов, где он мог бы играть на высоком уровне, этот вариант не исключён.

Агент отметил, что предложения по Рыбусу поступают, в том числе и от российских клубов, но ни один из вариантов пока не устроил футболиста. Главным приоритетом для Рыбуса является возможность играть, а не просто числиться в команде. Вариант с Медиалигой рассматривается только в том случае, если не удастся найти профессиональный клуб.