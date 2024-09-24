Экс-игрок «Рубина» Рыбус может завершить карьеру, если не найдет клуб осенью

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Спорт
24 сентября 2024  15:22
Автор:
Эндже Гарафиева

35-летний поляк Мацей Рыбус может завершить профессиональную карьеру. Об этом заявил агент футболиста Роман Орещук, пишет «Чемпионат».

Мацей Рыбус покинул казанский клуб «Рубин» летом 2023 года и сейчас свободен.

По словам агента, пока Мацей не рассматривает вариант с завершением карьеры, но, если до осени не поступит предложений от клубов, где он мог бы играть на высоком уровне, этот вариант не исключён.

Агент отметил, что предложения по Рыбусу поступают, в том числе и от российских клубов, но ни один из вариантов пока не устроил футболиста. Главным приоритетом для Рыбуса является возможность играть, а не просто числиться в команде. Вариант с Медиалигой рассматривается только в том случае, если не удастся найти профессиональный клуб.

 Фото: © ФК «Рубин»

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