Экс-начальница лагеря в РТ признана виновной в оказании небезопасных услуг

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Республика
29 мая 2024  19:08
Автор:
Эндже Гарафиева

Следствие и суд установили, что в 2022 году в лагере, возглавляемом обвиняемой, проводилась профильная смена для трех отрядов детей численностью не менее 45 человек. Согласно расписанию, в лагере должно было работать 40 воспитателей и вожатых. Однако в действительности на протяжении некоторого времени в лагере было всего 24 воспитателя и вожатых, из которых только трое были закреплены за профильной сменой.

Недостаточный контроль за детьми привел к трагедии: 29 июня 7-летняя девочка, без разрешения взрослых, ушла с коллективного просмотра мультфильма в свою комнату, залезла на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпала из окна второго этажа. В результате падения ребенок получил серьезные травмы.

Суд приговорил бывшую начальницу лагеря к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

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