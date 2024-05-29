Экс-начальница лагеря в РТ признана виновной в оказании небезопасных услуг

Следствие и суд установили, что в 2022 году в лагере, возглавляемом обвиняемой, проводилась профильная смена для трех отрядов детей численностью не менее 45 человек. Согласно расписанию, в лагере должно было работать 40 воспитателей и вожатых. Однако в действительности на протяжении некоторого времени в лагере было всего 24 воспитателя и вожатых, из которых только трое были закреплены за профильной сменой.

Недостаточный контроль за детьми привел к трагедии: 29 июня 7-летняя девочка, без разрешения взрослых, ушла с коллективного просмотра мультфильма в свою комнату, залезла на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпала из окна второго этажа. В результате падения ребенок получил серьезные травмы.

Суд приговорил бывшую начальницу лагеря к штрафу в размере 100 тысяч рублей.