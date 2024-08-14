Экс-полицейский из Татарстана обвиняется в незаконной регистрации мигрантов

Следственный комитет РТ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2021-2022 годах инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД России по Пестречинскому району фиктивно поставил на миграционный учет 36 иностранных граждан. Он оформил их проживание в двух частных домах в селе Куюки без ведома собственников жилья. Фактически мигранты по месту регистрации не проживали.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.