Экс-полицейский из Татарстана обвиняется в незаконной регистрации мигрантов

news_top_970_100
Республика
14 августа 2024  15:07
Автор:
Эндже Гарафиева

Следственный комитет РТ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2021-2022 годах инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД России по Пестречинскому району фиктивно поставил на миграционный учет 36 иностранных граждан. Он оформил их проживание в двух частных домах в селе Куюки без ведома собственников жилья. Фактически мигранты по месту регистрации не проживали.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Айзатуллин рассказал, какие объекты строительства будут готовы к саммиту БРИКС
В Татарстане добровольцев СВО готовят к реальным боевым действиям
Экс-полицейский из Татарстана обвиняется в незаконной регистрации мигрантов
Власти РТ перечислили часть зарплаты для помощи жителям Курской области
Эксперты из Татарстана: Промышленности региона нужны новые стимулы
3 тонны пластика превратили в скамейки и урны для улиц в Казани
На купол мечети духовного комплекса «Тихий сад» в ДРКБ установили полумесяц
В Казани на улице Чехова ограничат движение из-за ремонта водопровода