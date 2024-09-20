Экс-полицейский в РТ получил два года условного за то, что брал взятки за «крышевание» грузовиков

Бывший сотрудник ГИБДД МВД по Республике Татарстан признан виновным в мошенничестве и приговорен к двум годам условно, пишет пресс-служба СУ СК России по РТ.

Следствие установило, что в 2023 году полицейский за денежное вознаграждение «крышевал» транспортную компанию, занимающуюся перевозкой крупногабаритных грузов. Он договорился с руководством компании о том, что не будет останавливать их машины для досмотра и не станет составлять административные протоколы за перегрузку или превышение габаритов. За каждый пропущенный автомобиль инспектор получал взятку в размере 2 тысяч рублей.

На тот момент сотрудники ГИБДД уже не обладали полномочиями по составлению протоколов за перегрузку и превышение габаритов. Тем не менее, бывший полицейский злоупотреблял своим положением и получал незаконные деньги.