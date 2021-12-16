Экс-руководитель Приволжского Ростехнадзора, получивший 1,4 млн рублей взяткой, признан виновным

В Татарстане бывший руководитель Приволжского управления Ростехнадзора признан виновным по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

«Следствием и судом установлено, что в 2019 году подрядная организация обратилась в Набережночелнинский территориальный отдел Ростехнадзора по вопросу проведении осмотра и выдачи разрешения на пуско-наладочные работы на электроустановке завода», — говорится в сообщении.

Далее, через руководителя отдела, который подчинялся ему, экс-глава помешал получении государственной услуги в установленном порядке и вынудил подрядную организацию заключить возмездный договор на оказание услуг с указанной им казанской фирмой, стоимость которого составила более 1,4 млн рублей.

Суд назначил Борису Петрову наказание в виде штрафа в 60 тыс. рублей, передает «Интерфакс».