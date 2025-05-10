Экс-руководитель роддома в Альметьевске предстанет перед судом по делу о взятках

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Республика
10 мая 2025  12:33

СУ СК РФ по Татарстану заявил об обвинении в отношении бывшего заведующего отделением больницы в Альметьевске. Медицинскому чиновнику инкриминируют получение взяток от рожениц в период с 2019 по 2022 год.

По данным следствия, врач систематически получал денежные вознаграждения в размере 20-25 тысяч рублей за госпитализацию и принятие родов. Всего зафиксировано 8 эпизодов коррупционной деятельности.

Материалы уголовного дела уже переданы в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по соответствующей статье УК РФ предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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