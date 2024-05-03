Экс-участники группы «Салаваtik» сняли свой первый клип в составе группы «АЛМА»

Группа состоит из экс-участников группы «Салаваtik» Аделины Хасановой, Булата Талипова и Эмилии Галимзяновой.
Цель группы – создание современной татарской музыки для молодого поколения.
Команда профессионалов привлечена к работе над проектом.
Первым творческим продуктом группы стал клип на песню «Хәрәкәттә - бәрәкәт», ставшую гимном «Движения первых».
Авторы слов песни и аранжировки - Зулейха Камалова и Ислам Валиев.
Группа верит, что песня и клип станут гимном подрастающего поколения татарской молодежи.