Экс-участники группы «Салаваtik» сняли свой первый клип в составе группы «АЛМА»

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Республика
3 мая 2024  15:57
Автор:
Эндже Гарафиева

Группа состоит из экс-участников группы «Салаваtik» Аделины Хасановой, Булата Талипова и Эмилии Галимзяновой.

Цель группы – создание современной татарской музыки для молодого поколения.

Команда профессионалов привлечена к работе над проектом.

Первым творческим продуктом группы стал клип на песню «Хәрәкәттә - бәрәкәт», ставшую гимном «Движения первых».

Авторы слов песни и аранжировки - Зулейха Камалова и Ислам Валиев.

Группа верит, что песня и клип станут гимном подрастающего поколения татарской молодежи.

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Экс-участники группы «Салаваtik» сняли свой первый клип в составе группы «АЛМА»
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