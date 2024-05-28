Экс-замминистра юстиции Татарстана уходит в «Газпром»

Первый заместитель главы Министерства юстиции Татарстана Айнур Галимов подал в отставку и перешел на новую должность в структуру «Газпрома».

Его уход означает изменения в составе руководства ведомства, оставив двух заместителей у главы минюста, Рустема Загидуллина.

На данный момент неизвестно, кто займет место уволившегося чиновника. Галимов — 38-летний уроженец Новошешминска — занимал свою должность с 2017 года и имеет опыт работы в прокуратуре.

Его отец бывший зампрокурор Татарстана Газинур Галимов также перешел на новую должность в 2017 году, став членом Национального банка по РТ.