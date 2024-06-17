Экс-защитник «Ак Барса» Яруллин возвращается в казанскую команду

Казанская хоккейная легенда возвращается в клуб, сообщила команда «Ак Барса» в своём телеграм-канале. Защитник подписал контракт с командой до конца сезона 2026-2027.

Альберт Яруллин — воспитанник хоккейного клуба, обладатель Кубка Гагарина 2018 года.

Защитник провел последние три сезона в Челябинске, в составе «Трактора», где зарекомендовал себя как один из самых надежных защитников КХЛ. За 207 матчей он набрал 67 (19+48) очков, демонстрируя не только атакующий потенциал, но и исключительную стабильность в обороне.

«Мы очень рады видеть Альберта снова в «Ак Барсе», — подчеркнул генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин. — Он не только воспитанник клуба, но и один из самых опытных защитников КХЛ, обладатель чемпионского титула. Уверены, что его опыт, мастерство и знание требований нашего тренерского штаба станут важным фактором в достижении новых побед».

Сам Яруллин не скрывает эмоций. Домой возвращается «с огромным воодушевлением».

«Это моя команда, здесь я сделал свои первые шаги на льду, здесь я вырос как игрок и как человек. Даже играя в других клубах, я всегда с теплотой вспоминал Казань и болел за «Ак Барс». Я рад вернуться и вместе с командой бороться за новые трофеи».