Экскаватор, баня и снаряжение: из Татарстана в зону СВО отправили очередную гумпомощь

ДОСААФ Республики Татарстан отправил крупную партию гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Общий объем груза составил порядка 30 тонн, включая транспортные средства, технику и материальные ценности.

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В состав автопарка, направленного в ДНР и ЛНР, вошли девять автомобилей «Нива», три автомобиля «УАЗ», один прицеп с мобильной баней, машина технической помощи и экскаватор. Автомобили укомплектованы новыми аккумуляторами, шинами, расходными материалами и находятся в отличном техническом состоянии, готовые к эксплуатации в любых условиях.

Для оперативного решения возможных технических проблем в зону СВО также направлена машина-мастерская на базе ЗиЛ-131, оснащенная всем необходимым оборудованием для проведения ремонтных работ.

Помимо техники, в состав груза вошли предметы первой необходимости, продовольствие, одежда и специальное снаряжение, подобранное с учетом текущих потребностей бойцов, находящихся на передовой.