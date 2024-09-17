Экскаватор, баня и снаряжение: из Татарстана в зону СВО отправили очередную гумпомощь

news_top_970_100
Республика
17 сентября 2024  09:12
Автор:
Эндже Гарафиева

ДОСААФ Республики Татарстан отправил крупную партию гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Общий объем груза составил порядка 30 тонн, включая транспортные средства, технику и материальные ценности.

 Фото: © Татар-информ

В состав автопарка, направленного в ДНР и ЛНР, вошли девять автомобилей «Нива», три автомобиля «УАЗ», один прицеп с мобильной баней, машина технической помощи и экскаватор. Автомобили укомплектованы новыми аккумуляторами, шинами, расходными материалами и находятся в отличном техническом состоянии, готовые к эксплуатации в любых условиях.

Для оперативного решения возможных технических проблем в зону СВО также направлена машина-мастерская на базе ЗиЛ-131, оснащенная всем необходимым оборудованием для проведения ремонтных работ.

Помимо техники, в состав груза вошли предметы первой необходимости, продовольствие, одежда и специальное снаряжение, подобранное с учетом текущих потребностей бойцов, находящихся на передовой.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Экскаватор, баня и снаряжение: из Татарстана в зону СВО отправили очередную гумпомощь
Экскаватор, баня и снаряжение: из Татарстана в зону СВО отправили очередную гумпомощь
В Казани сегодня пройдет акция по сбору донорской крови
На строительство Центра футбола в Казани нужно ещё свыше полумиллиарда рублей
В Татарстане нашли скелет человека старше египетских пирамид с ожерельем из клыков
В Татарстане нашли скелет человека старше египетских пирамид с ожерельем из клыков
Молодой татарстанец стал лучшим амбассадором «Тавриды» в России
Татарстанские эксперты объяснили, как единый день голосования повлиял на общество
Минздрав РТ опроверг факт, что младенец потерял слух именно после прививки
В Казани запустили чат-бот для информирования о штрафах