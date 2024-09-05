Экскурсоводов и работников отелей в Казани отправят на обучение перед саммитом БРИКС

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Город
5 сентября 2024  09:15
Автор:
Эндже Гарафиева

Столица Татарстана готовится к наплыву гостей в связи с проведением саммита БРИКС в октябре этого года. Чтобы обеспечить высокий уровень сервиса для тысяч участников и гостей мероприятия, казанских работников туристической сферы ждёт масштабное обучение. 

19 и 20 сентября в гостинице Korston Royal Kazan пройдёт двухдневный обучающий курс «Гостеприимство. Перезагрузка-2024. БРИКС». Его посетят 150 представителей отрасли — руководители отелей и ресторанов, экскурсоводы, сотрудники служб размещения.

В качестве спикеров приглашены эксперты из разных регионов России, которые поделятся опытом подготовки к международным событиям подобного уровня. В программе – актуальные вопросы гостеприимства, межкультурной коммуникации, работы с иностранными делегациями.

Саммит пройдет в Казани 22-24 октября, ожидается прибытие около 20 тысяч участников и гостей.

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