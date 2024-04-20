Эксперт из Татарстана: При принятии решений важно учитывать голос местного самоуправления

21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. «Экспертный клуб» из Татарстана обсудил важность органов самоуправления в системе политики республики.

Спикеры поздравили коллег с этим праздником. Депутат Госдумы Татьяна Ларионова выразила благодарность за труд, профессионализм и любовь к людям

Доктор педагогических наук Ольга Павлова напомнила о важности учета голоса местного самоуправления при принятии государственных решений. В новых регионах решаются тяжелейшие социальные, коммунальные и бытовые задачи. Важная задача - трудоустройство возвращающихся из зоны специальной военной операции граждан.

Депутат Госсовета РТ Динар Бариев назвал область местного самоуправления одним из самых важных направлений, где важно учитывать всеобщие интересы и приносить пользу обществу.

День местного самоуправления установлен Указом Президента Российской Федерации N805 от 10 июня 2012 года.

В России в 2024 году День местного самоуправления проходит на официальном уровне 12-й раз.